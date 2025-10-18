Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал, что чувствовал после удара Израиля по Дохе - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 18.10.2025 (обновлено: 09:56 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/uitkoff-2049053719.html
Уиткофф рассказал, что чувствовал после удара Израиля по Дохе
Уиткофф рассказал, что чувствовал после удара Израиля по Дохе - РИА Новости, 18.10.2025
Уиткофф рассказал, что чувствовал после удара Израиля по Дохе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер чувствовали себя преданными после того, как... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T09:54:00+03:00
2025-10-18T09:56:00+03:00
в мире
израиль
сша
доха
дональд трамп
стив уиткофф
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a0f0dc86926f2eb3efc0ee80a2ecb12.jpg
https://ria.ru/20250910/blizhniyvostok-2040822927.html
https://ria.ru/20250909/ssha-2040788622.html
израиль
сша
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005105159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7649fc7ebd89cbbce369c92a1b5b614b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, доха, дональд трамп, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, США, Доха, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Уиткофф рассказал, что чувствовал после удара Израиля по Дохе

Уиткофф почувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер чувствовали себя преданными после того, как Израиль нанес удар по Дохе.
"Мы чувствовали себя немного преданными", - заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
"Несчастный случай". Трамп преподал урок союзникам на Ближнем Востоке
10 сентября, 08:00
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 9 сентября анонсировала начало операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom уточнила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху объявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что переговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД 10 сентября подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права, и призвали стороны не допустить эскалации.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Трамп сожалеет, что удар Израиля пришелся по Катару, сообщил Белый дом
9 сентября, 21:02
 
В миреИзраильСШАДохаДональд ТрампСтив УиткоффБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала