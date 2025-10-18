Рейтинг@Mail.ru
Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/turtsiya-2049021154.html
Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты
Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты - РИА Новости, 18.10.2025
Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты
Турецкие рыбаки в провинции Зонгулдак случайно нашли двигатель от украинской ракеты, сообщила в ночь на субботу газета Hürriyet. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:03:00+03:00
2025-10-18T01:03:00+03:00
в мире
черное море
шиле
стамбул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_533e32cd6bfe445db742d80bfd0decb0.jpg
https://ria.ru/20250930/vsu-2045469086.html
https://ria.ru/20250712/pvo-2028602581.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
шиле
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151822/39/1518223940_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_cfcde6652dae685dad74a631c759816e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, шиле, стамбул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Черное море, Шиле, Стамбул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты

Турецкие рыбаки в Зонгулдаке случайно нашли двигатель от украинской ракеты

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Турецкие рыбаки в провинции Зонгулдак случайно нашли двигатель от украинской ракеты, сообщила в ночь на субботу газета Hürriyet.
"Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции. Они прибыли по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты", - рассказал газете рыбак Тамер Йигит.
Безэкипажный катер в Трабзоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
30 сентября, 17:31
"По результат проверки установлено, что рыбаки увидели мотор от украинской ракеты, взрывчатые вещества в нем отсутствуют", - говорится в публикации издания.
Двигатель проверили в управлении береговой охраны и отправили в Стамбул.
Двадцать девятого сентября рыбаки в море у берегов турецкой провинции Трабзон случайно обнаружили предположительно украинский безэкипажный катер, саперы ликвидировали его на следующий день контролируемым взрывом. Аналогичный катер прибило к берегам провинции Артвин 7 октября, его также обезвредили.
На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами на пляж стамбульского пригорода Шиле, в июле саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли.
Пожары в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
"На грани". Киев нашел необычный способ защититься от российских атак
12 июля, 08:00
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Болгария, Румыния и Турция подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЧерное мореШилеСтамбулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала