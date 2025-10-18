Турецкие рыбаки нашли двигатель от украинской ракеты

СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Турецкие рыбаки в провинции Зонгулдак случайно нашли двигатель от украинской ракеты, сообщила в ночь на субботу газета Hürriyet.
"Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции. Они прибыли по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты", - рассказал газете рыбак Тамер Йигит.
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
30 сентября, 17:31
"По результат проверки установлено, что рыбаки увидели мотор от украинской ракеты, взрывчатые вещества в нем отсутствуют", - говорится в публикации издания.
Двигатель проверили в управлении береговой охраны и отправили в Стамбул.
Двадцать девятого сентября рыбаки в море у берегов турецкой провинции Трабзон случайно обнаружили предположительно украинский безэкипажный катер, саперы ликвидировали его на следующий день контролируемым взрывом. Аналогичный катер прибило к берегам провинции Артвин 7 октября, его также обезвредили.
На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами на пляж стамбульского пригорода Шиле, в июле саперы обезвредили мину, которую прибило к берегу Черного моря в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов турецкой провинции Коджаэли.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала специальной военной операции установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18