Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Демократическая партия США совершила ошибку, не осознав, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе государственных программ, против которых выступали республиканцы, считает президент страны Дональд Трамп.