Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/trump-2049110030.html
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун - РИА Новости, 18.10.2025
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
Демократическая партия США совершила ошибку, не осознав, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:54:00+03:00
2025-10-18T16:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
шатдаун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
https://ria.ru/20251001/shatdaun-2045570937.html
https://ria.ru/20251002/ssha-2045675225.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, шатдаун
В мире, США, Дональд Трамп, шатдаун
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун

Трамп: демократы не поняли, что шатдаун дал властям право сокращать их программы

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Демократическая партия США совершила ошибку, не осознав, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе государственных программ, против которых выступали республиканцы, считает президент страны Дональд Трамп.
"Они (демократы - ред.) совершили ошибку. Они не поняли, что это дало мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели… И мы это делаем, сокращая их навсегда", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США: что это такое и какие последствия
1 октября, 10:25
Трамп уточнил, что проводит сокращения различных дотаций, программ социального обеспечения и других проектов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
2 октября, 08:00
 
В миреСШАДональд Трампшатдаун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала