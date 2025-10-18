Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Демократическая партия США совершила ошибку, не осознав, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе государственных программ, против которых выступали республиканцы, считает президент страны Дональд Трамп.
"Они (демократы - ред.) совершили ошибку. Они не поняли, что это дало мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели… И мы это делаем, сокращая их навсегда", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп уточнил, что проводит сокращения различных дотаций, программ социального обеспечения и других проектов.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
