На Украине назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского в США

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским продемонстрировал четкое стремление не втягивать США в конфликт, отмечает украинское издание "Страна.ua".
"Главный итог (встречи - ред.) - передачи "Томагавков" Украине, похоже, не будет.... Судя по действиям и заявлениям Трампа последних дней он все более склонен отстраняться от войны в Украине, а не вовлекаться в нее глубже, не желая, чтобы она становилась "войной Трампа". Особенно в ситуации, когда это вовлечение создает угрозу прямого столкновения Америки и РФ с риском ядерной войны (о вероятности которой, в случае передачи "Томагавков" Украине, намекали в Москве)", - пишет издание.
Отмечается, что США подойдя к грани резкого обострения отношений с РФ с трудно прогнозируемыми рисками, решили от нее отступить. Трамп заявил, что не желает эскалации конфликта и поддерживает идею остановки боев по линии фронта, сообщает СМИ.
"Трамп демонстрирует четкое стремление в войну не втягиваться и к эскалации в ней не подходить... Это ломает стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон окончательно вернется на "тропу войны" с РФ", - следует из сообщения.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
