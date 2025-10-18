"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина поможет Виктору Орбану повысить свой авторитет на международной арене, заявило издание Spiegel.
"Пока неясно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина <…>. Но одно очевидно: это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине", — отмечается в материале.
Для Орбана проведение саммита в Венгрии выгодно прежде всего потому, что в скором времени в стране пройдут выборы, а участие в переговорах поможет поднять его политический рейтинг.
Выиграют и другие политики, поддерживающие курс на сближение с Россией, например премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также партия АдГ и Сара Вагенкнехт в Германии.
Ранее, в четверг, прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
