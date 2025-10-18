Рейтинг@Mail.ru
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/spiegel-2049134848.html
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина поможет Виктору Орбану повысить свой авторитет на международной арене, заявило издание Spiegel. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:56:00+03:00
2025-10-18T19:56:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251017/frg-2048888549.html
https://ria.ru/20251018/dizen-2049103419.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, виктор орбан
В мире, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Виктор Орбан
"Это будет победа". На Западе раскрыли последствия встречи Путина и Трампа

Spiegel: саммит в Будапеште будет победой для Орбана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина поможет Виктору Орбану повысить свой авторитет на международной арене, заявило издание Spiegel.
"Пока неясно, когда именно состоится встреча Трампа и Путина <…>. Но одно очевидно: это будет политическая победа для хозяина встречи Виктора Орбана, который возглавляет в Европе группу стран, сдерживающих процесс оказания помощи Украине", — отмечается в материале.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ФРГ призвала Венгрию исполнить решение МУС, когда Путин приедет на саммит
17 октября, 15:16
Для Орбана проведение саммита в Венгрии выгодно прежде всего потому, что в скором времени в стране пройдут выборы, а участие в переговорах поможет поднять его политический рейтинг.
Выиграют и другие политики, поддерживающие курс на сближение с Россией, например премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правые силы в Чехии, а также партия АдГ и Сара Вагенкнехт в Германии.
Остальная Европа окажется в проигрыше. Европейцы уже сейчас начинают жаловаться, утверждая, что "чувствуют себя обманутыми". Так, Даниэль Хегедюс, эксперт Германского фонда Маршалла в Берлине, заявил, что эта встреча — недружественный акт по отношению ко всем, кто явно поддерживает Украину.
Ранее, в четверг, прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента — он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особое внимание лидеры уделили вопросу украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Западе рассказали, что задумали в ЕС перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 16:19
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала