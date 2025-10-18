Российские военные нанесли поражение предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, радиолокационной станции ПВО ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18