Военнослужащего с опасным ранением спасли в госпитале в красной зоне
Военнослужащего с опасным ранением спасли в госпитале в красной зоне - РИА Новости, 18.10.2025
Военнослужащего с опасным ранением спасли в госпитале в красной зоне
Российского военнослужащего с опасным ранением, при котором осколок повредил лёгкое и печень, удалось спасти в госпитале в красной зоне специальной военной... РИА Новости, 18.10.2025
ДОНЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Российского военнослужащего с опасным ранением, при котором осколок повредил лёгкое и печень, удалось спасти в госпитале в красной зоне специальной военной операции, рассказал РИА Новости врач-травматолог медицинский службы спецназа "Ахмат" и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным "Гвоздь".
"Торакоабдоминальное — это ранение, когда осколок проникает и в грудную клетку, и в брюшную полость. То есть осколок ранил сначала правое лёгкое, затем пробил диафрагму и ранил печень. Ранение лёгкого вызвало массивное кровотечение в плевральной полости. Состояние опасное и жизнеугрожающее ... Массивное кровотечение: в плевральной полости около 2,5 литров крови было", — рассказал врач.
По его словам, пациента срочно доставили в операционную.
"Очень быстро и грамотно сработали анестезиологи — у бойца на фоне массивной кровопотери был шок третьей степени. Сделали торакотомию, ушили ранение легкого, извлекли кровь из плевральной полости, затем перешли к животу и остановили кровотечение из печени ... Жизнь ему сохранена, пациент в стабильном состоянии был доставлен на следующий этап эвакуации и госпитализирован в реанимацию", — добавил он.