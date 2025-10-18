Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 18.10.2025 (обновлено: 05:45 18.10.2025)
Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится
Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится - РИА Новости, 18.10.2025
Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится
Бойцы спецназа "Ахмат" на линии боевого соприкосновения в Сумской области создали зону, где артударами и БПЛА "сжигают все, что шевелится", рассказал РИА... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
украина
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
сумская область
украина
безопасность, россия, сумская область, украина, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Украина, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится

Алаудинов: в Сумской области есть зона, где "Ахмат" сжигает все, что шевелится

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на линии боевого соприкосновения в Сумской области создали зону, где артударами и БПЛА "сжигают все, что шевелится", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что общие потери ВСУ по всей линии фронта могут достигать 2 миллионов человек.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
16 октября, 13:32
"В зоне ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), на участке 10-15 километров, уже техника противника почти не ездит. Потому что мы сжигаем всё, что там шевелится. Ну некие попытки продвижения, они у них есть, в то же самое время хочу отметить, что результат эффективность, наверное, подразделений ВСУ Украины, она очень низкая. На данном этапе, я так полагаю, что, действительно, они понесли ощутимые потери уже по всей линии боевого соприкосновения", - пояснил командир.
По словам Алаудинова, в последнее время бойцы спецназа "Ахмат" также уничтожили большое количество украинских расчётов БПЛА на данном участке фронта.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Сумская область
Украина
Апти Алаудинов
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
 
 
