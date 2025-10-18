Бойцы "Ахмата" создали зону, где сжигают все, что шевелится

КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на линии боевого соприкосновения в Сумской области создали зону, где артударами и БПЛА "сжигают все, что шевелится", рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.