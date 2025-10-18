Рейтинг@Mail.ru
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:44 18.10.2025 (обновлено: 14:45 22.10.2025)
https://ria.ru/20251018/sobyanin-2049846726.html
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве - РИА Новости, 22.10.2025
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве, они будут созданы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-18T14:44:00+03:00
2025-10-22T14:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd4e7234bd79c72225af210ad7dc5726.jpg
https://realty.ria.ru/20251020/moskva-2049284389.html
https://realty.ria.ru/20251022/raboty-2049811788.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_829802378bdbf9fcf27e28b46573ae7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве

Собянин: новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве, они будут созданы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Каждый год москвичи и гости столицы ждут открытия катков - в этом сезоне к традиционным локациям зимнего отдыха добавим новые. Создаём их в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Дом 23 на Пятницком шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Фасады домов на Пятницком шоссе в Москве обновляют по уникальным проектам
20 октября, 09:04
Мэр отметил, что на главной площади в "Лужниках" был сделан фонтан, который зимой превратится в каток, который займёт не только центральную часть, но и боковые аллеи комплекса. Его общая площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. По периметру заработают различные кафе и рестораны, а также пункты проката.
Один из самых длинных линейных катков, заливаемый вдоль набережной Москвы-реки, заработает в музее-заповеднике "Коломенское" в этом сезоне, добавил Собянин. Протяжённость катка составит 1,7 километра. Над площадкой будет создана инсталляция "звёздного неба".
На самом большом катке Москвы на ВДНХ, как уточнил Собянин, можно будет прокатиться на коньках вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также принять участие в событийной программе.
Бесплатный прокат, несколько кафе и павильоны для переодевания, по словам мэра, появятся у Северного речного вокзала. Кроме того, там пройдет зимняя ярмарка.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Завершены основные работы по ремонту участка Киевского шоссе в Москве
12:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинСеверный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала