https://ria.ru/20251018/sobyanin-2049846726.html
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве - РИА Новости, 22.10.2025
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве, они будут созданы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-18T14:44:00+03:00
2025-10-18T14:44:00+03:00
2025-10-22T14:45:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
северный речной вокзал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd4e7234bd79c72225af210ad7dc5726.jpg
https://realty.ria.ru/20251020/moskva-2049284389.html
https://realty.ria.ru/20251022/raboty-2049811788.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968929885_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_829802378bdbf9fcf27e28b46573ae7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, северный речной вокзал
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Северный Речной вокзал
Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
Собянин: новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве, они будут созданы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Каждый год москвичи и гости столицы ждут открытия катков - в этом сезоне к традиционным локациям зимнего отдыха добавим новые. Создаём их в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр отметил, что на главной площади в "Лужниках" был сделан фонтан, который зимой превратится в каток, который займёт не только центральную часть, но и боковые аллеи комплекса. Его общая площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. По периметру заработают различные кафе и рестораны, а также пункты проката.
Один из самых длинных линейных катков, заливаемый вдоль набережной Москвы-реки, заработает в музее-заповеднике "Коломенское" в этом сезоне, добавил Собянин. Протяжённость катка составит 1,7 километра. Над площадкой будет создана инсталляция "звёздного неба".
На самом большом катке Москвы на ВДНХ, как уточнил Собянин, можно будет прокатиться на коньках вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также принять участие в событийной программе.
Бесплатный прокат, несколько кафе и павильоны для переодевания, по словам мэра, появятся у Северного речного вокзала. Кроме того, там пройдет зимняя ярмарка.