МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новые места зимнего отдыха откроются в этом сезоне в Москве, они будут созданы в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Каждый год москвичи и гости столицы ждут открытия катков - в этом сезоне к традиционным локациям зимнего отдыха добавим новые. Создаём их в рамках реализации проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Мэр отметил, что на главной площади в "Лужниках" был сделан фонтан, который зимой превратится в каток, который займёт не только центральную часть, но и боковые аллеи комплекса. Его общая площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. По периметру заработают различные кафе и рестораны, а также пункты проката.

Один из самых длинных линейных катков, заливаемый вдоль набережной Москвы-реки, заработает в музее-заповеднике "Коломенское" в этом сезоне, добавил Собянин. Протяжённость катка составит 1,7 километра. Над площадкой будет создана инсталляция "звёздного неба".

На самом большом катке Москвы на ВДНХ, как уточнил Собянин, можно будет прокатиться на коньках вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также принять участие в событийной программе.