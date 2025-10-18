"У тебя есть сорок пять лет". Путешествие психиатра по загробному миру

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Психиатр Джордж Ритчи был человеком науки: не верил в мистику и считал, что смерть — это конец всему. Так было до 1943 года — когда он внезапно заболел и... умер. Вернувшись "оттуда" спустя всего десять минут, профессор изменился навсегда.

Впервые о пережитом Ритчи заговорил только в 1965-м. Его рассказ поразил слушателей. Ведь перед ними стоял известный врач и авторитетный ученый, который спокойно и сдержанно описывал путешествие за грань человеческого бытия.

Пробуждение после смерти

Декабрь 1943 года. До Рождества — считаные дни. Молодой солдат Джордж Ритчи находился в госпитале, изможденный лихорадкой. За последние месяцы от той же болезни один за другим ушли все его товарищи. Лежа на койке, он думал о несбывшихся планах: Медицинском колледже в Ричмонде, где мечтал учиться; родных, которых больше не увидит... Смерть казалась неизбежной.

Однако на следующее утро произошло нечто необъяснимое. Ему стало легче, и, казалось, силы вернулись. Ритчи поднялся с кровати, прошел по коридору... Но никто из персонала не обратил на это внимания. Тогда он решил, что пора ехать в Ричмонд. Желание было таким сильным, что тело вдруг стало невесомым. В один момент юноша перенесся на улицы незнакомого города.

Он узнал Ричмонд, хотя никогда прежде не бывал там. Спросил было дорогу у прохожих, но те проходили мимо. "Неужели я умер?" — промелькнула жуткая мысль. В тот же миг Ритчи вновь оказался в госпитале. На кровати лежало его тело, накрытое простыней.

"Я понимал, что мое тело мертво, но сам я не мертв", — позже рассказывал он. Это стало первым откровением: сознание существует отдельно от плоти.

Свет и вопрос, от которого нельзя уйти

События развивались стремительно. Пространство вокруг словно растворилось, уступая место яркому свету — не ослепляющему, но проникающему во все его существо. В сиянии Ритчи почувствовал присутствие некой сущности.

Существо не говорило, но каждое его послание мгновенно передавалось сознанию Ритчи. Одно из них — предложение взглянуть на прожитую жизнь. События пронеслись стремительным потоком — каждое действие, мысль, намерение. Все, что когда-либо исходило от человека — и доброе, и злое, — не исчезает.

Существо задало лишь один вопрос: "Что ты сделал со своей жизнью?"

Четыре измерения, где живут души

После этого Ритчи показали то, что вспоследствии он назвал "четырьмя измерениями посмертного мира". Первое походило на бесконечное поле битвы. Здесь души сражались друг с другом, кипя злобой и обидами, но не могли причинить вреда. Их руки проходили сквозь тела противников. Это были те, кто при жизни был снедаем ненавистью.

Второе измерение выглядело как огромный город-лаборатория. Здесь находились существа, погруженные в тайны мироздания. Внешне похожие на монахов, они пребывали в полной сосредоточенности. Ритчи с изумлением смотрел на странные устройства, смысл которых был ему непонятен. Спустя годы после своего "возвращения" он увидел фотографию первой атомной установки и понял, именно ее он видел во втором измерении.

Третий уровень был тоньше, светлее, непостижимее. Здесь не существовало пространства и времени. Каждая мысль рождалась мгновенно, каждая эмоция обретала форму. Всюду царил порядок и властвовала любовь. Последнее, четвертое измерение, озарял свет, от которого исходило бесконечное спокойствие. Именно там существо сообщило Ритчи, что его время еще не пришло.

"У тебя есть сорок пять лет", — прозвучал тихий голос. Что бы это значило?

Возвращение и миссия

Когда Ритчи очнулся, оказалось, что прошло всего девять минут. Для врачей это было чудом. Для него — началом новой жизни. Долгое время ученый не решался рассказывать о пережитом. Лишь спустя годы, будучи уже маститым профессором психиатрии, он осознал, что должен поделиться этим опытом

В 1978 году его историю опубликовала близкая подруга — писательница Катрин Маршалл. Она убедила профессора, что рассказ поможет людям иначе взглянуть на смерть. Позже Ритчи написал две собственные книги. Последняя вышла ровно через сорок пять лет после "загробного путешествия". Смысл послания стал ясен.

Сам он так говорил студентам: "Смерть — это дверь. Но то, что за ней, зависит от того, как мы прожили жизнь. Миры, в которых живут души, существуют не где-то далеко, а рядом. Они часть великой реальности, которую мы начинаем понимать лишь тогда, когда перестаем бояться умереть".