В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту - РИА Новости, 18.10.2025
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту
Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из... РИА Новости, 18.10.2025
Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, сообщила авиакомпания. Инцидент произошел в субботу на борту лайнера, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон (рейс CA139). На борту никто не пострадал, для завершения рейса в Шанхай направили запасной самолет.
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту
Самолет Air China экстренно сел из-за возгорания аккумулятора на борту
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, говорится в заявлении авиакомпании.
Как заявили в Air China
, инцидент произошел в субботу на борту самолета, который направлялся из китайского Ханчжоу
в южнокорейский Инчхон
(рейс CA139).
"В ручной клади пассажира самопроизвольно возгорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", - говорится в заявлении, размешенном в соцсетях компании.
В компании добавили, что направили запасной самолет для выполнения рейса.