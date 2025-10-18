В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Шанхая из-за возгорания литиевого аккумулятора в ручной клади одного из пассажиров, говорится в заявлении авиакомпании.

"В ручной клади пассажира самопроизвольно возгорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", - говорится в заявлении, размешенном в соцсетях компании.