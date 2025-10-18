Рейтинг@Mail.ru
23:55 18.10.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта "Гагарин"
Здание международного аэропорта Гагарин - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Роман Пятаков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта "Гагарин". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
Люди у здания терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Вчера, 22:59
