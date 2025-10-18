Рейтинг@Mail.ru
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество - РИА Новости, 18.10.2025
18:03 18.10.2025
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
Бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Павла Акилина отправили в СИЗО до 16 декабря по обвинению в получении взятки, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.10.2025
происшествия, россия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 окт – РИА Новости. Бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Павла Акилина отправили в СИЗО до 16 декабря по обвинению в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"Центральным районным судом города Красноярска 18 октября избрана мера пресечения в отношении бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Акилина Павла Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Акилина заключили под стражу на один месяц и 29 суток, то есть по 16 декабря. Он будет содержаться в СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский край
 
 
