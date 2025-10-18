https://ria.ru/20251018/rosseti-2049121270.html
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество - РИА Новости, 18.10.2025
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
Бывшего генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Павла Акилина отправили в СИЗО до 16 декабря по обвинению в получении взятки, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:03:00+03:00
2025-10-18T18:03:00+03:00
2025-10-18T18:03:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251015/vzyatka-2048353798.html
россия
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" отправили в СИЗО за взяточничество
Экс-гендиректора "Россетей Сибири" Акилина отправили в СИЗО до 16 декабря