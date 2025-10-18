Рейтинг@Mail.ru
Аптека на вашем столе. Пять продуктов для укрепления иммунитета - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/produkty-2048605532.html
Аптека на вашем столе. Пять продуктов для укрепления иммунитета
Аптека на вашем столе. Пять продуктов для укрепления иммунитета - РИА Новости, 18.10.2025
Аптека на вашем столе. Пять продуктов для укрепления иммунитета
Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Похолодание, нехватка солнечного света и сезонные вирусные инфекции заставляют иммунную систему... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T10:01:00+03:00
2025-10-18T10:01:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571739999_0:81:3352:1967_1920x0_80_0_0_4ab5907bb562a149cf18a3f6f8026679.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571739999_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d4ba6d991f9c39d4e103381e78fd7d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
Здоровье - Общество

Аптека на вашем столе. Пять продуктов для укрепления иммунитета

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПрилавок с цитрусовыми в супермаркете
Прилавок с цитрусовыми в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Прилавок с цитрусовыми в супермаркете
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Осень — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Похолодание, нехватка солнечного света и сезонные вирусные инфекции заставляют иммунную систему работать сильнее. В октябре природа словно сама подсказывает нам, как позаботиться о здоровье. Дарит продукты, насыщенные витаминами, антиоксидантами и другими полезными веществами.
Эта гармония не случайна. Ученые давно доказали, что растения достигают пика питательной ценности именно в тот период, когда человеку нужнее всего дополнительная защита. Поэтому сезонное питание становится не просто данью традиции, а естественным инструментом поддержания сил.

Главные союзники иммунитета

Одним из символов октября справедливо считается тыква — яркий и насыщенный витаминами овощ, которому недаром приписывают почти волшебные свойства. Ее мякоть богата бета-каротином, из которого организм синтезирует витамин А. Он отвечает за целостность слизистых оболочек, формируя естественный барьер против вирусов и бактерий. Достаточно небольшой порции тыквы, чтобы восполнить дневную потребность организма в этом элементе.
© iStock.com / AndreyStМанная каша с тыквой
Манная каша с тыквой - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / AndreySt
Манная каша с тыквой
Не менее полезна клюква. Северную ягоду нередко именуют "природным антибиотиком". Она содержит проантоцианидины — соединения, препятствующие размножению вредных микроорганизмов в мочевыводящих путях. А благодаря высокому содержанию витамина С стимулирует выработку интерферонов — белков, активизирующих противовирусный барьер.
Особое место в осеннем меню занимает гранат, известный как символ здоровья и долголетия. Он содержит мощные антиоксиданты — антоцианы и полифенолы, которые способствуют нормализации кровообращения, укрепляют сосуды и помогают клеткам иммунной системы быстрее получить необходимые питательные вещества. Гранатовый сок полезен в умеренных количествах, особенно в период повышенной заболеваемости ОРВИ.
© Freepik / FARHAD AHMADOVГранат
Гранат в очищенном виде - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Freepik / FARHAD AHMADOV
Гранат
Стоит обратить внимание и на имбирь. Его корень содержит гингерол — природное соединение, известное своими противовоспалительными и антимикробными свойствами. Имбирь помогает организму быстрее адаптироваться к переменчивой погоде и повышает общий тонус. Теплый имбирный чай с медом и лимоном не только согревает, но и стимулирует кровообращение, способствуя лучшему насыщению тканей кислородом.
Еще один герой осеннего стола — брокколи, богатая сульфорафаном. Он активирует внутренние антиоксидантные механизмы. Кроме того, зеленый овощ содержит большое количество витамина К, влияющего на свертываемость крови и состояние костной ткани. Но главное, регулярное употребление брокколи улучшает обмен веществ и укрепляет иммунные клетки.
© РИА Новости / Алексей ФилипповБрокколи
Брокколи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Брокколи

Сила сочетания: как работает природная синергия

Специалисты подчеркивают, что максимальную пользу эти продукты приносят не по отдельности, а в комплексе. Витамин С, содержащийся в клюкве и гранате, помогает усваивать железо и усиливает действие антиоксидантов. Бета-каротин из тыквы проявляет себя эффективнее в присутствии полезных жиров. Например, если запечь овощ с оливковым маслом или сливками. А брокколи в паре с имбирем усиливают работу печени, помогая ей быстрее выводить токсины.
Такое взаимодействие дает мощный эффект. Организм получает не просто витамины, а целый набор взаимодополняющих соединений. Действуя согласованно, они поддерживают метаболизм, кровообращение и иммунный ответ.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа клюквы на продовольственной ярмарке
Продажа клюквы на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Продажа клюквы на продовольственной ярмарке

Практические советы и сезонные рецепты

Октябрь — лучшее время для того, чтобы пересмотреть привычный рацион. Из тыквы можно приготовить суп-пюре, каши, запеканки. А запеченные кусочки с медом или орехами станут полезным десертом. Несколько свежих или замороженных ягод клюквы отлично подойдут к утренней овсянке, а гранатовые зерна добавят яркости и пользы салатам.
Имбирь стоит включить в ежедневное меню в виде настоя или пряной добавки. Он идеально гармонирует с рыбой, курицей и овощами, придавая им насыщенный вкус и аромат. Брокколи желательно готовить на пару или слегка обжаривать, чтобы сохранить максимум витаминов.
© iStock.com / grafvisionИмбирь
Имбирь - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / grafvision
Имбирь
Такая кухня не только укрепляет здоровье, но и помогает мягко адаптироваться к похолоданию, поддерживая энергию в короткие и пасмурные дни.

Что говорит наука

Современные исследования подтверждают то, что наши предки чувствовали интуитивно: осенние продукты действительно содержат вещества, способные активизировать иммунитет. Например, японские ученые доказали: сульфорафан из брокколи стимулирует выработку ферментов, защищающих клетки от окислительного стресса. Американские специалисты выяснили, что регулярное употребление клюквы снижает риск инфекций мочевыводящих путей, а бета-каротин из тыквы улучшает состояние кожи и зрения.
Медицинские эксперты сходятся во мнении, что сезонное питание — один из самых естественных способов укрепления организма. Правильный выбор продуктов помогает не только справляться с сезонными вирусами, но и повышает общую устойчивость к стрессу и утомлению.
© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / demaerre
Прием у врача

Мнение специалиста: советы гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в комментарии для "Ленты.ру" отметил, что осенью организм особенно нуждается в энергии, витаминах и антиоксидантах. По его словам, важно ежедневно включать в рацион продукты, помогающие работе сердца, кишечника и печени. Врач подчеркнул, что одной из недооцененных "осенних звезд" является инжир — источник калия, кальция и магния.
Кроме того, специалист напомнил о пользе сливы, богатой антиоксидантами и витамином С. Она помогает укрепить сосуды и повышает общий тонус организма. Тыква, по словам врача, остается незаменимым продуктом середины осени: улучшает зрение, положительно влияет на настроение и снабжает организм ценными каротиноидами.
Также Вялов советует не забывать о груше. Этот фрукт содержит пребиотик инулин, который стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника и улучшает пищеварение. А брокколи, добавленная в рацион хотя бы несколько раз в неделю, помогает печени справляться с нагрузкой и снижает риск развития хронических заболеваний.
© iStock.com / PixelimageДевушка держит груши
Девушка держит груши - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / Pixelimage
Девушка держит груши

Как сохранить здоровье до весны

Выбор правильных продуктов в октябре — это долгосрочное вложение нашего организма в преддверии зимних холодов. Природа сама подсказывает, какие дары использовать. Комбинация тыквы, клюквы, граната, имбиря и брокколи создает идеальный баланс витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, необходимых для полноценного иммунного ответа.
Осень — время, когда забота о здоровье становится особенно важной. И сделать это можно просто: питаясь осознанно, выбирая сезонные продукты, которые не только радуют вкусом, но и дают силу противостоять холодам. Как отмечают специалисты, регулярное употребление этих продуктов — лучшая инвестиция в хорошее настроение и крепкий иммунитет на всю зиму.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождя в Камергерском переулке в Москве
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала