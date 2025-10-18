Ликвидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье

Ликвидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье

На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в 17.42 (10.42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России . На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении

Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших и эвакуированных нет.