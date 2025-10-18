https://ria.ru/20251018/pozhar-2049085520.html
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 18.10.2025
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание
Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T13:44:00+03:00
2025-10-18T13:44:00+03:00
2025-10-18T13:49:00+03:00
происшествия
русский (остров)
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049085927_0:391:868:879_1920x0_80_0_0_6d73bda75c4b0f38df5558453ffbc495.jpg
https://ria.ru/20251017/sportkompleks--2048858630.html
русский (остров)
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049085927_0:256:868:907_1920x0_80_0_0_860b6db6aaae09e484b61dd00d840aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, русский (остров), владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Русский (остров), Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание
В поселке Рында на острове Русский загорелось неэксплуатируемое здание