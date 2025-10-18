Рейтинг@Mail.ru
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание - РИА Новости, 18.10.2025
13:44 18.10.2025 (обновлено: 13:49 18.10.2025)
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание
Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.10.2025
2025
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание

В поселке Рында на острове Русский загорелось неэксплуатируемое здание

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramЛиквидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье
Ликвидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Ликвидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на площади в тысячу квадратных метров в неэксплуатируемом здании на острове Русском во Владивостоке, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
"Сегодня в 17.42 (10.42 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында. Уже через 10 минут на месте работали огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Всего в тушении задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава. Пострадавших и эвакуированных нет.
Как сообщили РИА Новости местные жители, горит один из корпусов ныне законсервированной бывшей радиотехнической школы.
