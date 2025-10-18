Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/politik-2049117876.html
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева - РИА Новости, 18.10.2025
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева
Правосудие в Евросоюзе перестает существовать, когда оно неугодно властям, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:39:00+03:00
2025-10-18T17:39:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сеймур херш
флориан филиппо
дональд туск
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736930161_0:51:2690:1564_1920x0_80_0_0_5855cefc50bccf8e6d1c52ee954996c6.jpg
https://ria.ru/20251017/tusk-2048898075.html
https://ria.ru/20251013/polsha-2048054369.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736930161_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_64fdb3f51012b64c2e7ac60e7b556a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, сеймур херш, флориан филиппо, дональд туск, патриот, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Россия, США, Сеймур Херш, Флориан Филиппо, Дональд Туск, Патриот, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева

Филиппо: правосудие в ЕС перестает существовать, когда оно неугодно властям

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛюди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Правосудие в Евросоюзе перестает существовать, когда оно неугодно властям, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток".
"Эти сумасшедшие европеисты признают, что правосудия не существует, когда оно противоречит "лагерю добра". Спасибо за предельно ясное признание", - написал политик на своей странице в соцсети X.
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в зале суда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Туск назвал правильным решение суда не выдавать Германии украинца Журавлева
17 октября, 15:46
Филиппо назвал польского премьера Дональда Туска, одобрившего решение суда, еврофанатиком, который выступает против мира.
Премьер-министр Польши ранее назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из-под стражи.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков"
13 октября, 20:04
 
В миреГерманияРоссияСШАСеймур ХершФлориан ФилиппоДональд ТускПатриотГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала