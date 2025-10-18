Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева

ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Правосудие в Евросоюзе перестает существовать, когда оно неугодно властям, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток".