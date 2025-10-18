Рейтинг@Mail.ru
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/poiski-2049127651.html
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи - РИА Новости, 18.10.2025
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи
Группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель" возобновила поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых по заявке полиции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T18:48:00+03:00
2025-10-18T18:48:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ff36443845dd5a3deeb7124e43c2adc7.jpg
https://ria.ru/20251011/poiski-2047663855.html
https://ria.ru/20251009/sk-2047227022.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046991785_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f369d9f2cae5690f278d916c55c30704.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи

Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи по заявке полиции

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 18 окт – РИА Новости. Группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель" возобновила поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых по заявке полиции, сообщает пресс-служба краевого учреждения.
"Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения "Спасатель" в горно-таёжной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса
11 октября, 07:34
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. Был установлен сигнал, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.
Региональное отделение "ЛизаАлерт" ранее сообщало о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.
В красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной в понедельник, 13 октября, сообщили о том, что поиски скорее всего продолжатся весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить.
В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи с ребенком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
СК показал видео с места поисков пропавшей в Красноярском крае семьи
9 октября, 11:07
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала