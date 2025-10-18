Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи

Региональное отделение "ЛизаАлерт" ранее сообщало о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.