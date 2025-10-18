Красноярские спасатели возобновили поиски пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 18 окт – РИА Новости. Группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель" возобновила поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых по заявке полиции, сообщает пресс-служба краевого учреждения.
"Сегодня группировка краевых спасателей по заявке полиции направлена в Партизанский район. На квадроциклах и в пешем порядке работники краевого учреждения "Спасатель" в горно-таёжной местности будут проводить поиски пропавшей семьи Усольцевых", - говорится в сообщении.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. Был установлен сигнал, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.
Региональное отделение "ЛизаАлерт" ранее сообщало о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.
В красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной в понедельник, 13 октября, сообщили о том, что поиски скорее всего продолжатся весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить.