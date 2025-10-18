Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие десять дней

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Температура на европейской территории России, севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы в ближайшие десять дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.