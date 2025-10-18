На месте массового ДТП в городском округе Серпухов

В Подмосковье водитель бензовоза погиб в результате ДТП

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Водитель бензовоза погиб в результате столкновения четырех грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в подмосковном городском округе Серпухове, пострадавшие шестилетняя девочка и девятилетний мальчик госпитализированы, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В субботу в главном управлении МВД Подмосковья сообщили, что около 16.00 на 99-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре грузовых и два легковых автомобиля, в результате аварии трое человек погибли и двое детей пострадали.

"В результате дорожной аварии пострадали шестилетняя девочка и девятилетний мальчик - пассажиры одной из легковых машин, они госпитализированы в медицинское учреждение. Кроме того, погиб водитель бензовоза", - говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что число погибших в одной из легковых машин устанавливается.