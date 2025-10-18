Архиепископ высказался об идее поставить памятник Сталину в Чите

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Негативная реакция главы Забайкальской митрополии об установке в Чите памятника Сталину вполне оправдана, не стоит забывать, что в годы правления Сталина прошли расстрелы, в том числе на Бутовском полигоне, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).