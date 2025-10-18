https://ria.ru/20251018/obstrely-2049018337.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.10.2025
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T00:42:00+03:00
2025-10-18T00:42:00+03:00
2025-10-18T00:42:00+03:00
в мире
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:17:3192:1813_1920x0_80_0_0_024a4658dfdd0898f2cc5d479c7d0a6e.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_9cc10f3b8584f7ebf5dc31aba9b072b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив десять боеприпасов