МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ Исак Эскорсия, слова которого приводит журнал Колумбийский наемник ВСУ Исак Эскорсия, слова которого приводит журнал Semana , рассказал, что хочет покинуть Украину, где его обманули.

"Я уехал из Колумбии (на Украину – ред.) из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать", - заявил он в ходе прямого эфира в соцсети Facebook*.

Эскорсия признался, что в ВСУ его обманули с выплатами, а также рассказал, что за попытку покинуть Украину иностранных боевиков наказывают и отправляют на передовую.

"Заманивают (на Украину – ред.) ложью. Вранье, что там деньги платят. А если хочешь уехать, то тебя схватят, арестуют, а после – на передовую", - приводит Semana слова наемника.

Также, согласно публикации, Эскорсия положительно отреагировал на оставленный зрителем комментарий, выразивший готовность войти в ряды мексиканского наркокартеля Caballeros Templarios на территории Колумбии.

"Напишите мне в личные сообщения, эта вакансия меня заинтересовала... А если на следующий год уже сформируются (отряды картеля Caballeros – ред.) Templarios в Колумбии, то мы приедем", - приводит Semana слова боевика.

Журнал при этом сообщает со ссылкой на экспертов, что мексиканские преступные группировки, связанные с наркобизнесом, уже ведут свою криминальную деятельность в юго-западных регионах Колумбии.

Ближним Востоком. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.