Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 18.10.2025
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину - РИА Новости, 18.10.2025
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину
Колумбийский наемник ВСУ Исак Эскорсия, слова которого приводит журнал Semana, рассказал, что хочет покинуть Украину, где его обманули. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
колумбия
густаво петро
вооруженные силы украины
украина
колумбия
Колумбийский наемник ВСУ заявил, что хочет покинуть Украину

Наемник ВСУ Эскорсия заявил, что хочет покинуть Украину, где его обманули

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Колумбийский наемник ВСУ Исак Эскорсия, слова которого приводит журнал Semana, рассказал, что хочет покинуть Украину, где его обманули.
"Я уехал из Колумбии (на Украину – ред.) из-за лживых обещаний… Мы ищем деньги, чтобы отсюда уехать", - заявил он в ходе прямого эфира в соцсети Facebook*.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ
Вчера, 11:25
Эскорсия признался, что в ВСУ его обманули с выплатами, а также рассказал, что за попытку покинуть Украину иностранных боевиков наказывают и отправляют на передовую.
"Заманивают (на Украину – ред.) ложью. Вранье, что там деньги платят. А если хочешь уехать, то тебя схватят, арестуют, а после – на передовую", - приводит Semana слова наемника.
Также, согласно публикации, Эскорсия положительно отреагировал на оставленный зрителем комментарий, выразивший готовность войти в ряды мексиканского наркокартеля Caballeros Templarios на территории Колумбии.
"Напишите мне в личные сообщения, эта вакансия меня заинтересовала... А если на следующий год уже сформируются (отряды картеля Caballeros – ред.) Templarios в Колумбии, то мы приедем", - приводит Semana слова боевика.
Дочь грузинского наемника ВСУ Акаки Берианидзе Мариам - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Дочь грузинского наемника ВСУ участвует в протестах в Тбилиси
17 октября, 03:17
Журнал при этом сообщает со ссылкой на экспертов, что мексиканские преступные группировки, связанные с наркобизнесом, уже ведут свою криминальную деятельность в юго-западных регионах Колумбии.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в РФ). Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Боец рассказал о наемниках ВСУ в Алексеевке
16 октября, 05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКолумбияГуставо ПетроВооруженные силы Украины
 
 
