14:48 18.10.2025
В Москве начали реабилитацию Кузьминских прудов
В Москве начали реабилитацию Кузьминских прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов на юго-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 18.10.2025
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве начали реабилитацию Кузьминских прудов

На юго-востоке Москвы начались работы по реабилитации Кузьминских прудов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramВерхние и Нижние Кузьминские пруды
Верхние и Нижние Кузьминские пруды
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Верхнего и Нижнего Кузьминских прудов на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Верхний и Нижний Кузьминские пруды входят в каскад водоемов на реке Чурилихе и расположены на территории Музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Это одно из любимых мест отдыха жителей юго-востока столицы. Однако сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговых полос", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируется завершить до конца 2025 года.
Заместитель мэра пояснил, что водоемы общей площадью более 14,5 гектара очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, сформируют зону биоплато.
"Пруды очистят от иловых отложений общим объемом более 46 тысяч кубометров. Для этого используют плавающий земснаряд, чтобы не осушать полностью водоемы и сохранить сложившуюся экосистему. После этого на Нижнем пруду отремонтируем конструкцию береговых полос, а на завершающем этапе сформируем зону биоплато площадью более 860 "квадратов", в которую в теплое время года высадим свыше 15 тысяч растений", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
Молодые люди отдыхают возле фонтана на Манежной площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Фонтанный комплекс на Манежной площади подготовили к зиме
17 октября, 16:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
