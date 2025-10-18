Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с предложением работы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мошенники стали предлагать соискателям работу или стажировку и просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и даже номера банковских карт якобы для оформления договора, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают соискателям работу или стажировку с целью выманивания личных данных. Такие схемы становятся особенно опасными в условиях растущей цифровизации рынка труда, когда большая часть коммуникаций с работодателями происходит онлайн", - сказал он.

По словам депутата, соискатели часто доверяют электронным письмам, объявлениям в социальных сетях и специализированных платформах, не проверяя их подлинность. При этом, как отметил Немкин , мошенники используют разнообразные приемы.

"Наиболее распространенные схемы включают предложения "предоплаты" за обучение, оформление документов или участие в стажировке. Иногда жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для "оформления договора". В реальности эти данные используются для кражи личных данных и денег", - рассказал парламентарий.

По словам депутата, особую осторожность следует проявлять, сталкиваясь с предложениями работы, которые обещают высокую зарплату без опыта - более того, часто такие вакансии сопровождаются давлением.

"Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой "обязательных сборов". Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании", - отметил Немкин.

Он посоветовал тщательно проверять информацию о работодателе: искать отзывы, проверять наличие официального сайта и юридического адреса.

"Также важно помнить, что законопослушные работодатели не требуют оплаты от соискателей за трудоустройство или стажировку. На государственном уровне ведется работа по выявлению и пресечению подобных мошеннических схем. Правоохранительные органы и онлайн-платформы совместно разрабатывают инструменты для блокировки подозрительных вакансий и защиты пользователей. Однако главная линия защиты всегда остается за самими соискателями и их внимательностью", - подчеркнул парламентарий.