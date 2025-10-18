МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении, чтобы деятели культуры, представители общественных организаций могли давать публичную оценку нынешнему телевизионному контенту.

"Партия "Справедливая Россия - За правду" предлагает создать общественный Совет на телевидении. Напомню, что партия неоднократно выступала за его создание, чтобы на федеральных, региональных и местных телеканалах проводилась экспертиза контента, который предлагают телезрителям", - сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что законопроект на эту тему уже был внесен в Госдуму , но его отклонили. Лидер партии подчеркнул, что в такой Совет должны входить известные деятели культуры, представители общественных организаций, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.

"К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель - получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом толком не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян. Знаю, что с моей точкой зрения согласны многие граждане, и общественный Совет должен решить проблему контента с учётом мнения телезрителей", - считает Миронов