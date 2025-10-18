Рейтинг@Mail.ru
20:19 18.10.2025
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
Работа по повышению точности и дальности применения российских высокоточных средств поражения продолжается, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.10.2025
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружений России.
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения

Медведев: продолжаются работы по повышению дальности средств поражения

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Работа по повышению точности и дальности применения российских высокоточных средств поражения продолжается, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в субботу посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, о чем сообщил в мессенджере Max.
"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", - сказал Медведев.
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
