Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
Работа по повышению точности и дальности применения российских высокоточных средств поражения продолжается, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.10.2025
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
Медведев: продолжаются работы по повышению дальности средств поражения