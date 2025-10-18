Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения

"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых нашей оборонной промышленностью, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", - сказал Медведев.