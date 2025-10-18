https://ria.ru/20251018/medvedev-2049136024.html
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружений России.
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр
