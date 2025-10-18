МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Медведев на полигоне Капустин Яр наблюдал за испытаниями перспективных образцов вооружений. Кроме того, он осмотрел зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики, а также другие виды вооружений.