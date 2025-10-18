Ликсутов: Более 30 столичных компаний получили премии за лучший промдизайн

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Почти половина победителей Национальная премия "Лучший промышленный дизайн России" - разработки столичных предприятий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Промышленный дизайн занимает сегодня одну из ключевых позиций в производственной цепочке компаний России и остается важным инструментом для устойчивого развития индустриального сектора. Совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации мы третий год подряд проводим премию "Лучший промышленный дизайн России". В этом году получили 500 заявок из 63 регионов. Победителями стали 68 предприятий, 31 из них – московское", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Благодаря народному голосованию поддержать понравившегося участника премии мог любой желающий.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, в народном голосовании приняли участие более 60 тысяч человек.

"По его итогам награды в номинации "Народный выбор" вручили 25 проектам, из них 9 – из Москвы. Например, победители представили вычислительную рабочую станцию, дизайн упаковки сырной продукции и функциональных конфет, а также колье с желтыми сапфирами, спроектированное в программе 3D-моделирования", – рассказал Гарбузов.

По итогам экспертного голосования победили такие московские компании и организации как "Бивер Тех", "Смирнов Дизайн", "Ритейлаб", ПК "Инфоматика", МНТЦ МИЭТ, Центр промдизайна "Лаб 20/50" и ИТ-холдинг Т1 выступила с инициативным проектом электрозарядной станции. Также жюри отметило оформление товаров народного потребления от компаний "ПромТех", "Кухни Мира" и "Восток-Сервис-Спецкомплект".

В честь 120-летия министерства промышленности и торговли России в рамках премии ведомство вручило специальную награду в номинации "Гран-при Минпромторга" проекту юбилейного поезда "Иволга".

Лауреаты премии имеют право размещать на своей продукции специальный знак качества, выбрать наставника из состава экспертного совета и выступать на профильных мероприятиях 2025–2026 годов.