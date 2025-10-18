Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии - РИА Новости, 18.10.2025
14:37 18.10.2025
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии - РИА Новости, 18.10.2025
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Латвии, которых собираются выдворить из страны из-за русофобии, переезжать в регион. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:37:00+03:00
2025-10-18T14:37:00+03:00
в мире
латвия
нижегородская область
россия
глеб никитин
евросоюз
politico
латвия
нижегородская область
россия
в мире, латвия, нижегородская область, россия, глеб никитин, евросоюз, politico
В мире, Латвия, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Евросоюз, Politico
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии

Никитин пригласил высылаемых из Латвии россиян переехать в Нижегородскую область

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Латвии, которых собираются выдворить из страны из-за русофобии, переезжать в регион.
Латвии сотни россиян оказались под угрозой депортации – людей лишают права на родной язык. Нижегородская область готова помочь тем, кого вынуждают уехать", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Григорий Еременко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Выдворенный из Латвии пенсионер призвал Путина быть жестче
16 октября, 08:13
Он отметил, что обрести в Нижегородской области новый дом могут жители не только Латвии, но и других стран. "Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности", - отметил губернатор.
Никитин сообщил, что специально созданное в регионе агентство "Ока" помогает переселенцам с переездом, документами, жильём, адаптацией. Для них также доступна региональная программа "Основа", предусматривающая выплаты в размере миллиона рублей за рождение ребёнка.
"Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор", - подчеркнул Никитин.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Цикличность ненависти": Михалков предупреждал об этом десять лет назад
21 августа, 19:00
 
