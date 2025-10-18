Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Латвии, которых собираются выдворить из страны из-за русофобии, переезжать в регион.

Он отметил, что обрести в Нижегородской области новый дом могут жители не только Латвии, но и других стран. "Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности", - отметил губернатор.

Никитин сообщил, что специально созданное в регионе агентство "Ока" помогает переселенцам с переездом, документами, жильём, адаптацией. Для них также доступна региональная программа "Основа", предусматривающая выплаты в размере миллиона рублей за рождение ребёнка.

"Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор", - подчеркнул Никитин.