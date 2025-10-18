https://ria.ru/20251018/latviya-2049091768.html
Нижегородский губернатор пригласил в регион россиян, выдворяемых из Латвии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей Латвии, которых собираются выдворить из страны из-за русофобии, переезжать в регион.
"В Латвии
сотни россиян оказались под угрозой депортации – людей лишают права на родной язык. Нижегородская область
готова помочь тем, кого вынуждают уехать", - написал Никитин
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что обрести в Нижегородской области новый дом могут жители не только Латвии, но и других стран. "Наш регион открыт для всех, кто выбирает страну, где уважают культуру, традиции и семейные ценности", - отметил губернатор.
Никитин сообщил, что специально созданное в регионе агентство "Ока" помогает переселенцам с переездом, документами, жильём, адаптацией. Для них также доступна региональная программа "Основа", предусматривающая выплаты в размере миллиона рублей за рождение ребёнка.
"Нижегородская земля всегда была радушной к тем, кто хочет жить по совести. Поддержим каждого, кто сделает этот выбор", - подчеркнул Никитин.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России
, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС
(СПЖ ЕС), для чего нужно было сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.