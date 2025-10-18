Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 18.10.2025 (обновлено: 14:06 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/koshkovich-2049048218.html
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом
Владимир Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:59:00+03:00
2025-10-18T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087999_0:223:2983:1901_1920x0_80_0_0_259cc1a54a32aa1091377fb430545099.jpg
https://ria.ru/20251018/tramp-2049046612.html
https://ria.ru/20251018/koshkovich-2049063277.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9dc76f693dd490580a0b3847ff33272e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
На Западе раскрыли, что Зеленский приготовил России после встречи с Трампом

Кошкович: Зеленский после провальной встречи с Трампом готовит провокацию для РФ

© Getty Images / Andrew HarnikВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом готовит провокации против России, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Зеленский ничего не получил. Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште. Ожидайте эскалации. Ожидайте жестоких провокаций. Ожидайте даже терактов. Ожидайте ударов по трубопроводу "Дружба". Зеленский снова в отчаянии", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Украине забили тревогу из-за случившегося на встрече Зеленского и Трампа
Вчера, 08:38
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Слова Мерца после встречи Зеленского с Трампом вызвали изумление на Западе
Вчера, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала