11:07 18.10.2025 (обновлено: 15:06 18.10.2025)
Ежегодная конференция "В ИТ с головой" состоялась в Москве
Ежегодная конференция "В ИТ с головой" состоялась в Москве
Ежегодная конференция "В ИТ с головой" в Москве
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Росэлторг.Университет провел в Москве ежегодную конференцию "В ИТ с головой: кросс-функциональные взаимодействия", которая собрала 20 экспертов из IТ, HR, маркетинга, дизайна и предпринимательства, сообщает пресс-служба организаторов.
Для участников была подготовлена программа, сфокусированная на практических решениях для бизнеса. Своими кейсами и инсайтами со слушателями поделились топ-менеджеры и специалисты из компаний, таких как "Сбер", Metamentor, Росэлторг, Intact, "Дип АИ", Wavesend и других. Спикерами стали исполнительные, технические и арт-директора, CEO, руководители ключевых департаментов и методологи.
На баттл-сессиях и воркшопах можно было обсудить реальные проблемы и найти для них решения, научиться создавать вирусный контент и выстраивать эффективные процессы в творческих командах.
Одной из центральных тем мероприятия стала важность кросс-функционального взаимодействия для развития бизнеса, ведь эффективно создавать и продвигать продукт можно только при условии грамотно выстроенной коммуникации между всеми участниками процесса.
"Верно выстроенные кросс-функциональные взаимодействия — это основа успеха любого бизнеса. В этом году мы решили сделать акцент именно на этом, чтобы показать, как сотрудничество между основным заказчиком продукта и исполнителями влияет на конечный результат. Сегодня на нашей конференции собрались собственники бизнеса, генеральные директора и те, кто из идеи создает конечный продукт", — поделилась заместитель генерального директора по организационному развитию Росэлторг Виктория Яшина, ее слова приводит пресс-служба.
Итоги мероприятия показали, что будущее за межфункциональными командами, а открытый диалог между специалистами — основа для инновационных решений.
 
