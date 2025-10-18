Рейтинг@Mail.ru
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Наука
 
14:44 18.10.2025
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза - РИА Новости, 18.10.2025
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный... РИА Новости, 18.10.2025
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза

Советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет

Сергей Кара-Мурза
Сергей Кара-Мурза . Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный деятель Захар Прилепин.
"Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи", - написал Прилепин в своем Telegram-канале.
Прилепин отметил, что книги Кара-Мурзы "Манипуляция сознанием" и "Советская цивилизация" оказали ключевое влияние на становление писателя.
"Без него будет сложнее. Но есть его книги", - заключил Прилепин.
Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.
 
НаукаСССРЗахар ПрилепинОбществоСергей Кара-Мурза (ученый)
 
 
