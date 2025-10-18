Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

« "Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи", - написал Прилепин в своем Telegram-канале

Прилепин отметил, что книги Кара-Мурзы "Манипуляция сознанием" и "Советская цивилизация" оказали ключевое влияние на становление писателя.

"Без него будет сложнее. Но есть его книги", - заключил Прилепин.