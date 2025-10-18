https://ria.ru/20251018/kara-murza-2049092499.html
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза - РИА Новости, 18.10.2025
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T14:44:00+03:00
2025-10-18T14:44:00+03:00
2025-10-18T14:59:00+03:00
наука
ссср
захар прилепин
общество
сергей кара-мурза (ученый)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049092012_0:113:3077:1844_1920x0_80_0_0_0b8964c846eab244283d77da7b0620a1.jpg
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049092012_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6700ec20e0d39c5d3772fdc62dbe98e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, захар прилепин, общество, сергей кара-мурза (ученый)
Наука, СССР, Захар Прилепин, Общество, Сергей Кара-Мурза (ученый)
Умер советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза
Советский и российский ученый Сергей Кара-Мурза умер в возрасте 86 лет
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Советский и российский ученый-химик, автор работ по истории СССР и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни, сообщил писатель, общественный деятель Захар Прилепин.
«
"Скончался Сергей Георгиевич Кара-Мурза. Один из моих главных учителей. Один из самых умнейших и честнейших людей эпохи", - написал Прилепин в своем Telegram-канале
.
Прилепин
отметил, что книги Кара-Мурзы "Манипуляция сознанием" и "Советская цивилизация" оказали ключевое влияние на становление писателя.
"Без него будет сложнее. Но есть его книги", - заключил Прилепин.
Кара-Мурза родился 23 января 1939 года. Он является автором трудов по методологии науки, системному анализу, проблемам цивилизационных конфликтов. С 2013 года являлся генеральным директором Центра изучения кризисного общества.