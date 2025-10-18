https://ria.ru/20251018/gruzija-2049104325.html
В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов
В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов - РИА Новости, 18.10.2025
В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов
Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:22:00+03:00
2025-10-18T16:22:00+03:00
2025-10-18T16:34:00+03:00
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
отар парцхаладзе
грузия
Новости
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Отар Парцхаладзе
В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов
В Грузии у бывших высокопоставленных чиновников изъяли более $7 млн
ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был экс-премьер Ираклия Гарибашвили, заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.
"В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация", - заявил Гагнидзе.
По его словам, в следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов.
"В настоящее время сотрудники службы государственной безопасности и следственного подразделения генеральной прокуратуры Грузии
интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании. Также будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц", - добавил Гагнидзе.
Накануне СГБ Грузии сообщила, что были проведены обыски домов и квартир бывшего премьера Грузии Ираклия Гарибашвили
, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили и экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе
и еще восьми лиц в рамках расследования разных уголовных дел.