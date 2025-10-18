В Грузии у экс-чиновников изъяли более семи миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 18 окт - РИА Новости. Более 7 миллионов долларов, драгоценности и дорогостоящие картины были изъяты в результате обысков у бывших высокопоставленных чиновников Грузии, среди них был экс-премьер Ираклия Гарибашвили, заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности Эмзар Гагнидзе.

"В результате обыска с разных мест в целом изъято 7 миллионов 220 тысяч долларов и 136 тысяч лари, также 198 единиц драгоценных изделий и часов, дорогостоящих картин, документация", - заявил Гагнидзе.

По его словам, в следственных мероприятиях принимали участие около 230 сотрудников правоохранительных органов.

"В настоящее время сотрудники службы государственной безопасности и следственного подразделения генеральной прокуратуры Грузии интенсивно изучают и обрабатывают информацию об упомянутых документах и электрооборудовании. Также будет установлено происхождение денежных средств, после чего будут спланированы дальнейшие следственно-оперативные действия и правовое реагирование в отношении соответствующих лиц", - добавил Гагнидзе.