Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 18.10.2025
16:09 18.10.2025 (обновлено: 16:29 18.10.2025)
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 18.10.2025
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, убив 38 человек, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:09:00+03:00
2025-10-18T16:29:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня

Власти Газы заявили, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 18 окт — РИА Новости. Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, убив 38 человек, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава.
«
"С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47. <…> Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести", — заявили там.
Автомобили Красного Креста с израильскими заложниками - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Израиль опознал тело еще одного заложника, вывезенное из Газы
Вчера, 09:53
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь десять тел заложников.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Семья погибла при ударе Израиля по машине в Газе, сообщили СМИ
17 октября, 23:27
 
В миреИзраильСектор Газа
 
 
