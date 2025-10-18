https://ria.ru/20251018/gaza-2049101212.html
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня - РИА Новости, 18.10.2025
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, убив 38 человек, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:09:00+03:00
2025-10-18T16:09:00+03:00
2025-10-18T16:29:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251018/zalozhniki-2049053421.html
https://ria.ru/20251017/gaza-2049013880.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
Власти Газы заявили, что Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня
КАИР, 18 окт — РИА Новости. Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, убив 38 человек, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава.
«
"С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47. <…> Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести", — заявили там.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь десять тел заложников.