Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня

КАИР, 18 окт — РИА Новости. Израиль 47 раз нарушил режим прекращения огня в секторе Газа, убив 38 человек, сообщила пресс-служба правительства палестинского полуэксклава.

« "С момента объявления о прекращении войны в секторе Газа израильская оккупация совершила серию нарушений, число которых на сегодняшний день достигло 47. <…> Из-за продолжающихся нарушений со стороны израильской оккупации 38 человек погибли, 143 получили ранения различной степени тяжести", — заявили там.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, Израилю передали всех остававшихся в живых пленных. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.