Во Франции указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 18.10.2025 (обновлено: 15:56 18.10.2025)
Во Франции указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом
Во Франции указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом
Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии... РИА Новости, 18.10.2025
Во Франции указали на деталь в поведении Зеленского после встречи с Трампом

Филиппо: Зеленский выглядел совершенно растерянным после встречи с Трампом

Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом
© Getty Images / Andrew Harnik
Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с Дональдом Трампом
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел совершенно растерянным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, написал в соцсети X лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломленным и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши. Ему придется пойти на переговоры и на мир или полностью исчезнуть!" — говорится в публикации.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.

В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".

Кроме того, Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором Белого дома, а не на его территории.
