Ефимов: с начала года в Москве построили по КРТ 157 тысяч "квадратов"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Порядка 157 тысяч квадратных метров недвижимости разного функционального назначения возвели в Москве с января по сентябрь этого года по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Данные проекты КРТ реализуют в Северо-Западном, Юго-Восточном и Троицком административных округах Москвы: реорганизуются бывшие промзоны "Октябрьское Поле" и "Южный порт", продолжается редевелопмент неэффективно используемой площадки вблизи деревни Яковлево.
"Программа КРТ, реализуемая в столице более пяти лет, с каждым годом набирает обороты. Только по итогам трех кварталов текущего года в рамках трех реализуемых проектов построено и введено в эксплуатацию около 157 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, например, в районах Щукино и Троицк, где проекты КРТ реализуются силами инвесторов, возведено более 103 тысяч квадратных метров современных жилых домов, рассчитанных почти на 1,5 тысячи квартир", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
У деревни Яковлево, по словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, инвестор два года тому начал строительство малоэтажного квартала. Уже завершены две очереди: введено восемь монолитных корпусов суммарной площадью примерно 30 тысяч "квадратов". Новостройки рассчитаны на 393 квартиры общей жилплощадью более 19,2 тысячи квадратных метров. В планах возведение дополнительных семи корпусов на более 33,8 тысячи "квадратов", школы и детского сада на 150 и 100 мест соответственно.
На данный момент в столице на разной стадии выполнения находится 336 проектов комплексного развития территорий совокупной площадью свыше 4,2 тысячи гектаров. Они подразумевают формирование комфортных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.