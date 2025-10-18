Ефимов: с начала года в Москве построили по КРТ 157 тысяч "квадратов"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Порядка 157 тысяч квадратных метров недвижимости разного функционального назначения возвели в Москве с января по сентябрь этого года по программе комплексного развития территорий, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.