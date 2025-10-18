Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: жители 84 домов на юге Москвы оформили документы для реновации - РИА Новости, 18.10.2025
12:12 18.10.2025
Ефимов: жители 84 домов на юге Москвы оформили документы для реновации
Ефимов: жители 84 домов на юге Москвы оформили документы для реновации
Со старта программы реновации москвичи из 84 старых домов в Южном административном округе завершили оформление документов на получение квартир в новостройках,... РИА Новости, 18.10.2025
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жители 84 домов на юге Москвы оформили документы для реновации

Ефимов: документы на квартиры в новостройках оформили жители 84 домов в ЮАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Со старта программы реновации москвичи из 84 старых домов в Южном административном округе завершили оформление документов на получение квартир в новостройках, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Большинство расселенных зданий уже демонтировано, оставшиеся готовятся к демонтажу, а на освободившихся площадках возводятся новые благоустроенные кварталы с современными жилыми комплексами и социальной инфраструктурой. Москвичи получают квартиры с ремонтом и необходимым оборудованием в тех же районах, где проживали прежде.
"С начала переселения по программе реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на юге столицы завершили москвичи из 84 старых домов. Это почти 16 тысяч горожан, которые уже переселились в новое жилье. Всего город обеспечит комфортными квартирами по действующей программе реновации более 82 тысяч жителей округа из 378 старых зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что почти четверть старых домов в ЮАО, жители которых оформили документы на квартиры в новостройках, находится в районе Царицыно. В этих домах проживали свыше 5,2 тысячи москвичей. Еще более 2,7 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья по реновации в районе Нагорный, свыше 1,5 тысячи жителей Даниловского района также заключили договоры с департаментом городского имущества на квартиры в новых ЖК.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин проинформировал, что еще около восьми тысяч москвичей приступили к переселению в 14 новостроек по реновации. Всего же с начала программы уже свыше 235 тысяч горожан переехали в новые квартиры или находятся в стадии переезда.
 
