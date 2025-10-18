Ефимов: жители 84 домов на юге Москвы оформили документы для реновации

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Со старта программы реновации москвичи из 84 старых домов в Южном административном округе завершили оформление документов на получение квартир в новостройках, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Большинство расселенных зданий уже демонтировано, оставшиеся готовятся к демонтажу, а на освободившихся площадках возводятся новые благоустроенные кварталы с современными жилыми комплексами и социальной инфраструктурой. Москвичи получают квартиры с ремонтом и необходимым оборудованием в тех же районах, где проживали прежде.

"С начала переселения по программе реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на юге столицы завершили москвичи из 84 старых домов. Это почти 16 тысяч горожан, которые уже переселились в новое жилье. Всего город обеспечит комфортными квартирами по действующей программе реновации более 82 тысяч жителей округа из 378 старых зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что почти четверть старых домов в ЮАО, жители которых оформили документы на квартиры в новостройках, находится в районе Царицыно. В этих домах проживали свыше 5,2 тысячи москвичей. Еще более 2,7 тысячи горожан стали правообладателями нового жилья по реновации в районе Нагорный, свыше 1,5 тысячи жителей Даниловского района также заключили договоры с департаментом городского имущества на квартиры в новых ЖК.