В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
Днепропетровская область Украины переведена на экстренные отключения электроэнергии, которые действуют вне графика, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:30:00+03:00
