Российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в Сербии

БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Представители посольства России приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Сербии от фашистских захватчиков в более чем 15 городах страны, сообщила пресс-служба диппредставительства.
"Совместно с представителями местных органов власти, вооруженных сил Сербии, ветеранских и патриотических объединений, политических партий, деловых и творческих кругов, обществ российско-сербской дружбы и организаций соотечественников за прошедшие три недели возложены цветы к памятникам павшим солдатам и офицерам Красной Армии, бойцам Народно-освободительной армии Югославии, гражданским жертвам нацизма в городах и муниципалитетах", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в субботу.
Межгосударственные отношения России и Сербии
30 августа, 20:32
Российские дипломаты перечислили города и муниципалитеты республики, где состоялись памятные мероприятия: Алибунар, Бор, Вршац, Гроцка, Заечар, Злот, Зренянин, Кикинда, Лозница, Морович, Нови-Бечей, Панчево, Пожаревац, Рача, Суботица, Ягодина.
Центральные мероприятия традиционно пройдут 20 октября в Белграде.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.