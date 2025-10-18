Российские дипломаты приняли участие в мероприятиях в Сербии

БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Представители посольства России приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 81-й годовщины освобождения Сербии от фашистских захватчиков в более чем 15 городах страны, сообщила пресс-служба диппредставительства.

В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.