Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 18.10.2025
07:25 18.10.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров Путина и Трампа
Лучшим результатом переговоров российской делегации с американской стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между странами, поделилась... РИА Новости, 18.10.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров Путина и Трампа

Кнайсль надеется, что Россия и США подготовят проект соглашения о торговле

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лучшим результатом переговоров российской делегации с американской стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между странами, поделилась мнением с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала года. После него Трамп заявил о намерении провести встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. Он также отметил, что госсекретарь США Марко Рубио уже договаривается о скорой встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сразу поддержал высказанную Трампом идею проведения российско-американского саммита.
"Надеюсь, что министерства обеих стран смогут подготовить (по результатам встречи в Будапеште – ред.) убедительные документы. Саммит в Анкоридже, по словам Марко Рубио, был саммитом для взаимного ознакомления для того, чтобы лучше узнать друг друга. Хорошо, это сделано. Но теперь нужно подготовить серьезные документы, лучшим результатом было бы надежное двустороннее соглашение в сферах торговли и культуры", - сказала она.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
