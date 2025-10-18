Экс-глава МИД Австрии назвала лучший результат переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Лучшим результатом переговоров российской делегации с американской стал бы проект надежного двустороннего соглашения о торговле между странами, поделилась мнением с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Надеюсь, что министерства обеих стран смогут подготовить (по результатам встречи в Будапеште – ред.) убедительные документы. Саммит в Анкоридже, по словам Марко Рубио, был саммитом для взаимного ознакомления для того, чтобы лучше узнать друг друга. Хорошо, это сделано. Но теперь нужно подготовить серьезные документы, лучшим результатом было бы надежное двустороннее соглашение в сферах торговли и культуры", - сказала она.