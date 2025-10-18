Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом положительно на этом сказываются, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.