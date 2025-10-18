Рейтинг@Mail.ru
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков - РИА Новости, 18.10.2025
15:54 18.10.2025
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков - РИА Новости, 18.10.2025
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков
Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом... РИА Новости, 18.10.2025
Российский бизнес адаптируется к ограничениям, заявил Горьков

Горьков: Россия справляется с трудностями при торговле с арабскими странами

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости, Прохор Доренко. Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом положительно на этом сказываются, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством", - сказал он.
По словам собеседника агентства, политические отношения России с арабским миром играют важную роль в торговом процессе.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 октября в 9.00.
Товарооборот России с арабским миром может достичь 50 миллиардов долларов
