В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане
17:24 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/belorussija-2049115531.html
В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане
В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане - РИА Новости, 18.10.2025
В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане
Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ в ходе инструкторско-методического занятия в преддверии... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:24:00+03:00
2025-10-18T17:24:00+03:00
в мире
таджикистан
одкб
министерство обороны белоруссии
таджикистан
в мире, таджикистан, одкб, министерство обороны белоруссии
В мире, Таджикистан, ОДКБ, Министерство обороны Белоруссии
В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане

МО Белоруссии рассказало об отработке отражения атак дронов перед учениями ОДКБ

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramОтражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ
Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ в ходе инструкторско-методического занятия в преддверии учений организации "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер - 2025" в Таджикистане, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В ходе инструкторско-методического занятия в преддверии учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер - 2025" союзники отрабатывают действия дежурных сил ПВО по отражению атак беспилотных летательных аппаратов, имитирующих нападение на пункт управления миротворцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В субботу минобороны Белоруссии сообщало, что в Таджикистане проходит подготовка к совместному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство — 2025". Войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики. Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, нацеленной на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. Личный состав занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие между подразделениями союзников.
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
