В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ в ходе инструкторско-методического занятия в преддверии учений организации "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер - 2025" в Таджикистане, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.