В Белоруссии рассказали о тренировках в преддверии учений в Таджикистане

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Отражение атак беспилотников на пункт управления миротворцев отрабатывают военнослужащие стран ОДКБ в ходе инструкторско-методического занятия в преддверии учений организации "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер - 2025" в Таджикистане, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"В ходе инструкторско-методического занятия в преддверии учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер - 2025" союзники отрабатывают действия дежурных сил ПВО по отражению атак беспилотных летательных аппаратов, имитирующих нападение на пункт управления миротворцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В субботу минобороны Белоруссии сообщало, что в Таджикистане проходит подготовка к совместному учению миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство — 2025". Войска стран-участниц успешно завершили перегруппировку и развертывание на территории республики. Штабы приступили к планированию предстоящей миротворческой операции, нацеленной на стабилизацию обстановки в условном кризисном регионе. Личный состав занимается боевым слаживанием, отрабатывая взаимодействие между подразделениями союзников.
Россия и Белоруссия подведут итоги учения "Запад-2025"
15 октября, 15:25