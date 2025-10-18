Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности - РИА Новости, 18.10.2025
18:50 18.10.2025 (обновлено: 18:54 18.10.2025)
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности - РИА Новости, 18.10.2025
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности
Тысячи сторонников находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности Армении в Ереване,... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский суд
армения
россия
Сторонники бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд
Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности

Протестующие сторонники Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Тысячи сторонников находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию СНБ, куда стянуты крупные силы полиции.
Демонстранты скандируют "свобода", " Самвел", "Карапетян".
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский суд
 
 
