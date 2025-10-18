Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Протестующие в Армении дошли до здания Службы нацбезопасности

ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Тысячи сторонников находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию СНБ, куда стянуты крупные силы полиции.

Демонстранты скандируют "свобода", " Самвел", "Карапетян".

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении . Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.