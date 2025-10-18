https://ria.ru/20251018/aeroporty-2049029250.html
В шести российских аэропортах ввели временные ограничения
В шести российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 18.10.2025
В шести российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи и Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:02:00+03:00
2025-10-18T03:02:00+03:00
2025-10-18T03:02:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
нижний новгород
пенза
безопасность
калуга
нижний новгород
пенза
