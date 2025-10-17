Рейтинг@Mail.ru
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 17.10.2025 (обновлено: 17:45 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/zuev-2048906739.html
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Международная федерация журналистов заявила РИА Новости, что призывает к независимому расследованию убийства ВСУ военкора агентства Ивана Зуева в Запорожской... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:55:00+03:00
2025-10-17T17:45:00+03:00
в мире
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
владимир путин
международная федерация журналистов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:219:2047:1370_1920x0_80_0_0_cbfa681b1dcd585e8eeb527e2d642bff.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev-2048887741.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048840905.html
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048850181.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:27:2047:1562_1920x0_80_0_0_78a23b8d7f330e38a4a6f97fd679f4c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин, международная федерация журналистов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин, Международная федерация журналистов, Вооруженные силы Украины
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева

Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора Зуева

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИван Зуев
Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Иван Зуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международная федерация журналистов заявила РИА Новости, что призывает к независимому расследованию убийства ВСУ военкора агентства Ивана Зуева в Запорожской области.
«
"Международная федерация журналистов (IFJ) призывает к проведению независимого расследования убийства корреспондента РИА Новости Ивана Зуева с целью установления обстоятельств его смерти и установления виновных. Преступления против журналистов никогда не должны оставаться безнаказанными", — сказали в пресс-службе организации.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Журналисты Индонезии призвали ООН расследовать гибель военкора Зуева
Вчера, 15:14
В IFJ подчеркнули, что журналисты как гражданские лица имеют право на защиту в любое время, в том числе в контексте вооруженного конфликта, в соответствии с международным гуманитарным правом.

Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Фото военкора Ивана Зуева на фасаде здания медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МИД потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство военкора РИА Новости Зуева
Вчера, 12:49
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева
Вчера, 13:12
 
В миреЗапорожская областьРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичВладимир ПутинМеждународная федерация журналистовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала