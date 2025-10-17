https://ria.ru/20251017/zuev-2048906739.html
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Международная федерация журналистов заявила РИА Новости, что призывает к независимому расследованию убийства ВСУ военкора агентства Ивана Зуева в Запорожской... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:55:00+03:00
2025-10-17T15:55:00+03:00
2025-10-17T17:45:00+03:00
в мире
запорожская область
россия
иван зуев
юрий войткевич
владимир путин
международная федерация журналистов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:219:2047:1370_1920x0_80_0_0_cbfa681b1dcd585e8eeb527e2d642bff.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev-2048887741.html
https://ria.ru/20251017/zuev-2048840905.html
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048850181.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048844877_0:27:2047:1562_1920x0_80_0_0_78a23b8d7f330e38a4a6f97fd679f4c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, иван зуев, юрий войткевич, владимир путин, международная федерация журналистов, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Владимир Путин, Международная федерация журналистов, Вооруженные силы Украины
Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора Зуева
БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международная федерация журналистов заявила РИА Новости, что призывает к независимому расследованию убийства ВСУ военкора агентства Ивана Зуева в Запорожской области.
«
"Международная федерация журналистов (IFJ) призывает к проведению независимого расследования убийства корреспондента РИА Новости Ивана Зуева
с целью установления обстоятельств его смерти и установления виновных. Преступления против журналистов никогда не должны оставаться безнаказанными", — сказали в пресс-службе организации.
В IFJ подчеркнули, что журналисты как гражданские лица имеют право на защиту в любое время, в том числе в контексте вооруженного конфликта, в соответствии с международным гуманитарным правом.
Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич
получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.
Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.
Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.