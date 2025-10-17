Международная федерация журналистов призвала к расследованию гибели Зуева

БРЮССЕЛЬ, 17 окт — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Международная федерация журналистов заявила РИА Новости, что призывает к независимому расследованию убийства ВСУ военкора агентства Ивана Зуева в Запорожской области.

« "Международная федерация журналистов (IFJ) призывает к проведению независимого расследования убийства корреспондента РИА Новости Ивана Зуева с целью установления обстоятельств его смерти и установления виновных. Преступления против журналистов никогда не должны оставаться безнаказанными", — сказали в пресс-службе организации.

В IFJ подчеркнули, что журналисты как гражданские лица имеют право на защиту в любое время, в том числе в контексте вооруженного конфликта, в соответствии с международным гуманитарным правом.

Гибель Ивана Зуева

Военкор РИА Новости погиб при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение. Следственный комитет России возбудил дело об убийстве и воспрепятствовании работе журналистов.

Зуев несколько лет работал в агентстве, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте ему объявили благодарность Владимира Путина.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль глубоко соболезнует родным и близким Ивана Зуева и желает скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Виновные в нападении на военкоров должны понести ответственность.

Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил соболезнования и назвал Зуева мужественным, смелым и талантливым журналистом.

Главред "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала выздоровления пострадавшему военкору Войткевичу. Он много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.