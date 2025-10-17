МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Биржевая цена на золото обновила исторический максимум в пятницу, превысив отметку в 4 350 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.16 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 72,84 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,69%, до 4 377,44 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум составил 4 391,69 доллара.