Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли
Белгородская область
Белгородская область
 
14:12 17.10.2025
Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли
Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли

Белгородские власти получили 370 заявок от участников СВО на получение земли

Земельный участок
Земельный участок
© iStock.com / Leonid Eremeychuk
Земельный участок . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области с начала октября получили 370 заявок от участников СВО на получение земельных участков в регионе по льготным условиям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Только за последние две недели 370 заявлений получили, 21 участник СВО уже заключил договор с Белгородской ипотечной корпорацией. Видим, что услуга и данная помощь востребованы, поэтому будем максимально оказывать внимание реализации этой программы", - отметил глава региона в своем утреннем обращении в соцсетях.
По словам губернатора, еще 57 заявок сейчас находятся в стадии оформления, и власти будут делать все возможное, чтобы помочь бойцам.
Как пояснили в правительстве региона, земельный участок предоставляется участнику специальной военной операции путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи участка у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы (НДФЛ 13%) от кадастровой стоимости участка.
"У военнослужащих есть уникальная возможность построить дом на собственном участке по символической цене. Мы сделали все для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи наших бойцов до минимума. Главное условие - освоить участки и построить дома в течение пяти лет. Весь документооборот берём на себя и фактически каждый земельный участок будет стоить не дороже 500 рублей, которые нужно оплатить только после возведения дома", - подытожил Гладков.
Право на льготное получение земли предоставляется мобилизованным, контрактникам, проходящим (проходившим) службу в Вооруженных силах Российской Федерации или в Росгвардии, а также представителям федеральных и правоохранительных органов, которые направлены для выполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции.
Обязательными требованиями к участникам программы являются регистрация в Белгородской области по месту жительства и либо по месту пребывания, а при отсутствии регистрации в случае трудоустройства на территории области – мотивированное письмо работодателя, сохранение регистрации в регионе в течение пяти лет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новую меру поддержки вводят в Белгородской области для участников СВО
1 октября, 15:19
 
Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
