Белгородские участники СВО подали в октябре 370 заявок на получение земли

БЕЛГОРОД, 17 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области с начала октября получили 370 заявок от участников СВО на получение земельных участков в регионе по льготным условиям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Только за последние две недели 370 заявлений получили, 21 участник СВО уже заключил договор с Белгородской ипотечной корпорацией. Видим, что услуга и данная помощь востребованы, поэтому будем максимально оказывать внимание реализации этой программы", - отметил глава региона в своем утреннем обращении в соцсетях.

По словам губернатора, еще 57 заявок сейчас находятся в стадии оформления, и власти будут делать все возможное, чтобы помочь бойцам.

Как пояснили в правительстве региона, земельный участок предоставляется участнику специальной военной операции путем заключения договора купли-продажи. В случае безвозмездной передачи участка у физического лица возникло бы обязательство уплатить налог на доходы (НДФЛ 13%) от кадастровой стоимости участка.

"У военнослужащих есть уникальная возможность построить дом на собственном участке по символической цене. Мы сделали все для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи наших бойцов до минимума. Главное условие - освоить участки и построить дома в течение пяти лет. Весь документооборот берём на себя и фактически каждый земельный участок будет стоить не дороже 500 рублей, которые нужно оплатить только после возведения дома", - подытожил Гладков.

Право на льготное получение земли предоставляется мобилизованным, контрактникам, проходящим (проходившим) службу в Вооруженных силах Российской Федерации или в Росгвардии, а также представителям федеральных и правоохранительных органов, которые направлены для выполнения служебных обязанностей в зоне специальной военной операции.