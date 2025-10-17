В США сделали заявление о встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может стать одной из главных тем переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
CBS News, анализируя ответ пресс-секретаря, заявляют о возможности включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые состоятся через пару недель.
В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.