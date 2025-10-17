Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 17.10.2025
18:14 17.10.2025
В США сделали заявление о встрече Путина и Зеленского
Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может стать одной из главных тем переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
будапешт
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
в мире, будапешт, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Будапешт, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
CBS News: в переговоры Трампа и Путина в Будапеште могут добавить Зеленского

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может стать одной из главных тем переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
"Трамп и Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этом с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", — рассказала Левитт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CNN: Трамп перед встречей с Зеленским не намерен передавать Киеву Tomahawk
Вчера, 18:09
CBS News, анализируя ответ пресс-секретаря, заявляют о возможности включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые состоятся через пару недель.
В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, они обсудили новый саммит, который, скорее всего, пройдет в Будапеште. Сроки встречи прояснятся по мере работы главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.
Особый акцент лидеры сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации.
Владимир Зеленский встретился в США с представителями оборонной компании Raytheon - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Зеленский перед переговорами с Трампом встретился с производителем Tomahawk
Вчера, 09:18
 
