В США сделали заявление о встрече Путина и Зеленского

CBS News, анализируя ответ пресс-секретаря, заявляют о возможности включения Зеленского в переговоры в Будапеште, которые состоятся через пару недель.

В четверг прошел восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа.