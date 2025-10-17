Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского "обратный отсчет"

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Запад запустил для Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российских войск, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан. Запад требует от Зеленского отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное - доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии", - сказал Рогов.
По его словам, в связи с этим высока вероятность, что Зеленский может в ближайшее время пойти на провокации, в том числе на подконтрольной ему территории, чтобы во всем обвинить Россию и "разжалобить" Запад, создав информационный предлог для продолжения поставок оружия.
