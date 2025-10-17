Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского "обратный отсчет"
07:55 17.10.2025
Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского "обратный отсчет"
Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского "обратный отсчет"
2025
россия, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского "обратный отсчет"

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Запад запустил для Владимира Зеленского обратный отсчет, требуя доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российских войск, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан. Запад требует от Зеленского отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное - доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии", - сказал Рогов.
По его словам, в связи с этим высока вероятность, что Зеленский может в ближайшее время пойти на провокации, в том числе на подконтрольной ему территории, чтобы во всем обвинить Россию и "разжалобить" Запад, создав информационный предлог для продолжения поставок оружия.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рогов заявил, что под главкомом ВСУ зашаталось кресло
