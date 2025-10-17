В Европе рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой показал, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с главой Белого дома не получит ракеты Tomahawk, заявил в эфире телеканала Welt журналист Михаэль Вёльнвебер.
"Когда Владимир Зеленский будет здесь (в Вашингтоне. — Прим. ред.), он не получит обещаний дать ему Tomahawk, потому что это был очень хороший разговор", — сказал он.
При этом, пояснил репортер, на фоне новых контактов двух лидеров практически невозможно представить, чтобы США выполнили просьбы главы киевского режима.
"Сложно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так жаждут украинцы", — заключил Вёльнвебер.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор Трампа и Путина с начала второго срока американского президента, он продлился два с половиной часа. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили новый саммит, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и сотрудничество двух стран.
Особый акцент главы государств сделали на вопросах украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки сложившейся ситуации.
Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.