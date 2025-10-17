В Европе рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа

"Сложно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так жаждут украинцы", — заключил Вёльнвебер.

Трамп, со своей стороны, неоднократно подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине и заявил, что завершение конфликта открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.